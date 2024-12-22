Dolar
35.23
Euro
36.75
Altın
2,622.57
ETH/USDT
3,353.80
BTC/USDT
96,349.00
BIST 100
9,724.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarpan helikopterin durumuna ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü. - VTR -
logo
Dünya

ABD, Kızıldeniz'de "yanlışlıkla" kendi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı

ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçaklarından birini "yanlışlıkla" düşürdüğünü, uçaktaki iki pilotun da fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğunu bildirdi.

Dilara Karataş  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
ABD, Kızıldeniz'de "yanlışlıkla" kendi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı

Ankara

NBC News'ün haberine göre, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) olaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kızıldeniz'de "USS Harry S. Truman" uçak gemisinde operasyon yürütülürken "USS Gettysburg" kruvazöründen "F/A-18" savaş uçağına "yanlışlıkla ateş açıldığı" ifade edildi.

Uçaktaki iki pilotun fırlatma koltuğu sistemiyle kurtulduğu ancak tahliye sırasında birinin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayın "dost ateşi vakası" olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

CENTCOM'un X hesabından yapılan açıklamada, Yemen'de Husilere ait bir füze deposu ile komuta ve kontrol merkezine yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da hastaneye çarpan helikopter düştü
Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
Ardahan Göle'de termometreler gece eksi 24'ü gösterdi
Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerini kolaylaştıracak yeni adımlar devrede
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Benzer haberler

Trump, kariyerini anlatan filmin yapımcısı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdi

Trump, kariyerini anlatan filmin yapımcısı Mark Burnett'i İngiltere Özel Temsilciliğine aday gösterdi

ABD, Kızıldeniz'de "yanlışlıkla" kendi savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı

Biden, hükümetin kapanmasını önleyen geçici bütçe tasarısını imzaladı

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini olumsuz etkiledi

İstanbul'da yağış ve elektrik yüklü bulutlar hava trafiğini olumsuz etkiledi
Pentagon, "hükümetin kapanmasının" ciddi aksaklıklara yol açacağını bildirdi

Pentagon, "hükümetin kapanmasının" ciddi aksaklıklara yol açacağını bildirdi
Kakao fiyatlarında rekor 13 bin dolara dayandı

Kakao fiyatlarında rekor 13 bin dolara dayandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet