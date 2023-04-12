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Ekonomi

ABD'de enflasyon martta yüzde 5 oldu

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 ve yıllık bazda yüzde 5 artarak piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Dilara Zengin Okay  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
ABD'de enflasyon martta yüzde 5 oldu

Washington

ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 arttı. Piyasa beklentileri, TÜFE'nin söz konusu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 artması yönündeydi. Beklentilerin altında artış kaydeden TÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,4 artmıştı.

Ülkede TÜFE, martta yıllık bazda ise yüzde 5 arttı. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 5,2 artması yönündeydi. Yavaşlamaya devam eden ve Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyon, şubatta yüzde 6 olmuştu.

Barınma maliyetleri enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdü

Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem oldu. Barınma endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 8,2 arttı.

Aynı dönemde enerji fiyatlarında ise düşüş kaydedildi. Enerji endeksi, martta aylık yüzde 3,5 ve yıllık yüzde 6,4 azaldı.

Gıda endeksi ise martta aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 8,5 arttı.

Çekirdek enflasyon beklentilerle paralel seyretti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 5,6 arttı.

Söz konusu dönemde çekirdek enflasyon, aylık ve yıllık bazda piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 5,5 artmıştı.

ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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