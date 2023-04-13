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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Şanlıurfa Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşuyor
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Ekonomi

ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık yüzde 0,5 düşerken, yıllık yüzde 2,7 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
ABD'de üretici enflasyonu şubatta beklentilerin altında gerçekleşti

New York

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