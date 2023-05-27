Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,830.60
BTC/USDT
26,732.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 5 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini belirtti.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.05.2023 - Güncelleme : 27.05.2023
ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı

New York

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin 5 Haziran'a kadar artırılmaması veya askıya alınmaması halinde Hazine'nin yükümlülüklerini yerine getirmek için kaynaklarının yetersiz kalacağının tahmin edildiğini belirterek, Kongre'nin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesini istedi.

Yellen, borç limitine ilişkin güncel bilgileri paylaşmak için ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye göndermek üzere bir mektup daha kaleme aldı.

Önceki mektuplarında bilgi geldikçe Kongre'yi güncellemeye devam edeceğini belirttiğini hatırlatan Yellen, "Mevcut en son verilere dayanarak, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'a kadar artırmaması veya askıya almaması durumunda, Hazine'nin hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmek için yetersiz kaynaklara sahip olacağını tahmin ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Haziranın ilk iki gününde 130 milyar dolardan fazla planlı ödeme yapılacağını aktaran Yellen, bu ödemelerin Hazine'yi son derece düşük düzeyde kaynakla bırakacağına işaret etti.

Yellen, 5 Haziran haftasında da tahmini 92 milyar dolarlık ödeme ve transfer yapılmasının planlandığını, bu nedenle Hazine'nin öngörülen kaynaklarının söz konusu yükümlülükleri yerine getirmede yetersiz kalacağını kaydetti.

Olağanüstü tüm önlemler alınıyor

Dün geçmişteki bazı borç limiti olaylarında uygulanan bir ek önlemin kullanıldığının bilgisini veren Yellen, kalan kaynakların son derece düşük seviyesinin hükümetin temerrütten kaçınmak için mevcut tüm olağanüstü önlemleri almasının gerektiğinin altını çizdi.

Yellen, borç limitinin askıya alınması veya yükseltilmesi için son dakikaya kadar beklemenin iş ve tüketici güvenine ciddi zararlar verebileceğini, vergi mükellefleri için kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırabileceğini ve ABD'nin kredi notunu olumsuz etkileyebileceğini geçmiş borç limiti çıkmazlarından öğrendiklerini anımsattı.

Haziran başında vadesi dolan menkul kıymetler için Hazine'nin borçlanma maliyetlerinin önemli ölçüde arttığının şimdiden görüldüğüne işaret eden Yellen, "Kongre borç limitini artırmayı başaramazsa, bu Amerikan aileleri için ciddi zorluklara neden olur, küresel liderlik konumumuza zarar verir ve ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma becerimiz hakkında soru işaretleri uyandırır." değerlendirmesinde bulundu.

Yellen, "Kongre'yi mümkün olan en kısa sürede harekete geçerek ABD'nin itibarını korumaya çağırmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Yellen'ın mektubu, McCarthy'nin yanı sıra, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'a gönderildi.

Analistler, Kongre'nin borç limitini 5 Haziran'dan önce yükseltmemesinin finansal piyasaları sarsacak ve ABD ekonomisini derin bir resesyona sürükleyecek bir temerrüdü tetikleyebileceğini belirtti.

Yellen daha önce, borç limitine yönelik alınan önlemlerin 1 Haziran'a kadar tükenebileceği ve ülkenin bu tarihten sonra nakit sıkıntısı çekebileceği uyarısında bulunmuştu.

Borç limiti açmazı

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Borç limitinin aşılmasının ABD ekonomisine ciddi zarar vereceğinden endişe duyuluyor.

Söz konusu limitin kısa süreli aşılmasının bile reel gayrisafi yurt içi hasılada (GSYH) düşüşe, yaklaşık 2 milyon kişinin işini kaybetmesine, işsizlik oranının mevcut yüzde 3,5 seviyesinden yaklaşık yüzde 5'e yükselmesine ve borçlanma maliyetlerinin artmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
12 şehirde 24 yeni idare mahkemesi kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
"Rejimin kontrol ettiği yerlere de Suriyelileri göndermek istiyoruz"
Bitlis'in Mutki ilçesinde sel, köy yolları ve altyapılarda hasara neden oldu
Konya'da etkili olan sağanak yüzünden bazı işyerlerini su bastı
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy 1 milyon 912 bini aştı

Benzer haberler

ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı

ABD Hazine Bakanı Yellen, borç limiti konusunda Kongre'yi harekete geçmeye çağırdı

ABD'nin olası temerrüde düşmesi ekonomiyi işsizliğin arttığı derin bir resesyona sürükleyebilir

ABD Hazine Bakanı Yellen "borç limitinin yükseltilmesi gerektiği" uyarısını tekrarladı

ABD ekonomisinde borç limiti açmazı, ekonomik ve finansal fırtınaya yönelik endişeleri ivmeliyor

ABD ekonomisinde borç limiti açmazı, ekonomik ve finansal fırtınaya yönelik endişeleri ivmeliyor
ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy borç limitini görüştü

ABD'nin borç limiti konusunda Biden ile McCarthy yarın yeniden buluşacak

ABD'nin borç limiti konusunda Biden ile McCarthy yarın yeniden buluşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet