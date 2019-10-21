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Dünya

ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor

ABD, Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi kapsamında, Münbiç, Aynularab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan sonra, Haseke'deki dört üs ve iki askeri noktasını da boşalttı.

Mohamad Misto,Selen Temizer   | 21.10.2019
ABD Haseke'deki üslerini de boşaltıyor

Haseke

ABD, Suriye'de Münbiç, Aynularab'dan (Kobani) ve Ayn İsa'dan sonra, Haseke'den de üslerini boşaltarak çekilmeye başladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Suriye'nin kuzeydoğusunda, büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde bulunan iki üssünden çekildi.

Abdülaziz Dağı bölgesindeki radar üssünü Aynularab'taki gibi savaş uçaklarıyla imha eden ABD, Şeddadi ve El Vezir üsleri ile Himo ve Cezaevi bölgelerindeki askeri noktalarından da çekildi.

Üslerdeki ekipmanları tırlar ve askeri zırhlı araçlarla Tel Beyder Üssü'ne gönderen ABD güçleri, burada toplandıktan sonra bu üssü de boşaltarak, Simelka sınır kapısından Irak'a geçmeye başladı.

Dün gece boyunca ABD uçakları, süreci izlemek için uçuşlar gerçekleştirdi.

Böylece ABD, Haseke'deki 4 üssü ve 2 askeri noktasını boşaltmış oldu.

ABD, Münbiç, Aynularab ve Ayn İsa'daki üslerini ise kargo uçakları kullanarak boşaltmış, uçakların taşıyamayacağı bazı malzemeler yine tırlarla Tel Beyder'e taşınmıştı.

Haseke'deki Rümeylan Üssü'nün halen faal olduğu ancak çekilme hazırlığının başladığı öğrenildi. Ayrıca ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde de ABD üsleri bulunuyor.

ABD ordusu, Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından hemen önce Suriye'nin kuzeyindeki askerlerini çekmeye başlamıştı. ABD, DEAŞ'la mücadele gerekçesiyle, terör örgütü YPG/PKK'ya destek vermek için Suriye'nin Haseke, Rakka, Deyziyor, Münbiç ve Tel Abyad bölgelerinde toplam 18 askeri nokta kurmuştu.

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