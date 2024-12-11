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Dünya

ABD: Esed'in devrilmesi sonrası bir numaralı önceliğimiz, bölgedeki askerlerimizi korumak

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinden sonra bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu söyledi.

Ahmet Furkan Mercan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
ABD: Esed'in devrilmesi sonrası bir numaralı önceliğimiz, bölgedeki askerlerimizi korumak

Ankara

Japonya'ya yaptığı ziyaret sırasında gazetecilere konuşan Austin, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'deki izleyecekleri politikalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Austin, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından bir numaralı önceliklerinin bölgedeki ABD askerlerini korumak olduğunu belirtti.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye atfen, "Onlarla iyi bir ilişkimiz var ve bunun böyle kalacağını düşünüyorum." ifadesini kullanan Austin, PKK/YPG'nin Münbiç'ten çekilmesinde ABD'nin rolünün bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapmadı.

Austin, "bölgedeki ortaklarla" yakın temas halinde olduklarını kaydederek, "Olaylar geliştikçe onlarla istişare edeceğiz, çıkarlarımızı korumak için doğru şeyleri yaptığımızdan emin olacağız." dedi.

⁠Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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