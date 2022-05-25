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Ekonomi

ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 6,1'e ulaşmasının ardından 2023'te yüzde 3,1'e ve 2024'te yüzde 2,4'e gerileyeceği tahmininde bulundu.

Dilara Zengin Okay   | 25.05.2022
ABD'de yüksek enflasyonun 2023'e kadar sürmesi bekleniyor

Washington

CBO, 2022-2032 dönemine ilişkin tahminlerin yer aldığı Bütçe ve Ekonomik Görünüm Raporu'nu yayımladı.

Raporda, mal, hizmet ve iş gücü piyasalarındaki güçlü talebe karşı kısıtlı arz nedeniyle enflasyonun 2022'de yüksek kalmasının beklendiği aktarıldı.

Arz kesintilerinin azalması, enerji fiyatlarının düşmesi ve daha az destekleyici para politikasının devreye girmesiyle enflasyonun düşeceğine işaret edilen raporda, 2021'in ortalarından bu yana enflasyonun son 40 yılın en yüksek hızına ulaştığı belirtildi.

Raporda, ülkede geçen yıl yüzde 4,7 olarak kaydedilen enflasyonun bu yıl yüzde 6,1'e ulaşmasının ardından 2023'te yüzde 3,1'e ve 2024'te yüzde 2,4'e gerilemesinin öngörüldüğü bildirildi.

ABD ekonomisinin ise bu yıl yüzde 3,1 büyümesinin beklendiğine işaret edilen raporda, ülke ekonomisinin gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,2 ve 2024'e ilişkin büyüme beklentisi yüzde 1,5 olarak belirlendi.

Raporda, 2022'den sonra ekonomik büyümenin yavaşlayacağı ve enflasyonist baskıların hafifleyeceği ifade edildi.

Bu yıla ilişkin bütçe açığı tahminin ise geçen yıl yapılan tahminden 118 milyar dolar daha az olduğu belirtilen raporda, 2021 mali yılında 2,8 trilyon dolar olan bütçe açığının vergi gelirindeki artışın etkisiyle bu yıl yaklaşık 1 trilyon dolara düşmesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, 2022-2031 dönemi için öngörülen toplam bütçe açığı tahminin ise 2,4 trilyon dolar olduğu kaydedildi.

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