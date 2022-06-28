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Dünya

Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yerine kararlar aldığını belirtti.

Dmitri Chirciu   | 28.06.2022
Lavrov, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy adına kararlar aldığını söyledi

Aşkabat

Lavrov, Hazar Denizi ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı için Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat'ı ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Batılı liderlerin, "Rusya’nın koşullarında Ukrayna’da barışın sağlanmaması gerektiği" yönünde açıklamalar yaptığına dikkati çeken Lavrov, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya silah göndermeye devam ettiğini belirtti.

Batı’nın bu yöndeki çizgisinin "verimsiz" ve "zarar verici" olduğunu vurgulayan Lavrov, "Batılı ülkeler Ukrayna'ya ne kadar çok silah gönderirse bu çatışma ve desteklenen Nazi rejiminin mücadelesi o kadar uzun sürecek." dedi.

Lavrov, "Zelenskiy, NATO’nun desteği konusunda umut mu besliyor?" sorusuna "Zelenskiy’nin ne düşündüğü ve neyi umut ettiği kesinlikle önemli değil. Karar alan o değil. Kararlar Washington’da alınıyor. Bu kararlar devlet başkanlığı seviyesinde bile alınmıyor. Dışişleri Bakanlığında memurlar bu kararları alıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy’nin Endonezya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek G20 Zirvesi'ne katılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, "Zelenskiy’siz artık hiçbir toplantı yapılmıyor. Ukrayna yönetimi, bu konularda ısrarcı ve ağırbaşlıdır. Zelenskiy'nin Bali’deki zirvede bir kenarda gezip gezmeyeceği bizi ilgilendirmiyor." ifadesini kullandı.

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