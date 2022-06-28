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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Macron, Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini söyledi.

Esra Taşkın   | 28.06.2022
Macron, Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini belirtti

Paris

Almanya'nın Bavyera eyaletinde Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin son gününde basın toplantısında konuşan Macron, Rusya-Ukrayna savaşına değindi.

Rusya'nın savaşı kazanmaması gerektiğini ifade eden Macron, Ukrayna'ya desteklerin yanı sıra Rusya'ya karşı yaptırımların gerektiği müddetçe gelecek hafta ve aylarda süreceğini kaydetti. Macron, G7 zirvesinde Ukrayna'nın yeniden inşa sürecine de ele aldıklarını aktardı.

Macron, "Dün öğleden sonra (Ukrayna’da) Kremençuk'ta alışveriş merkezine Rusya'nın saldırısını öğrendik. Hep birlikte bu savaş suçunu ve bunun vahşetini şiddetle kınadık." ifadesini kullanarak, Rus ordusunun sivillere saldırdığını söyledi.

Kovid-19 ve Rusya-Ukrayna savaşının ülkelerin ekonomilerine etkilerine ve bunun doğurduğu endişelere ilişkin Macron, mevcut durumda yüksek enflasyon gibi durumlarla mücadele için G7 ülkeleri olarak makro bütçe ve makro finans politikalarını koordine etmeleri gerektiğine işaret etti.

Macron, Rus gazına alternatifler konusunda ilerleme kaydetmeye devam etmelerinin yanı sıra düşük karbon salımlı enerji kaynaklarının ve elektrik üretiminin hızlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Gıda ve Tarım İyileştirme girişimine değinen Macron, konuşmasında G7'nin, Afrika'da gıda üretimini arttırmaya yönelik çalışacağının sinyalini verdi.

Ukrayna'daki tahılların dışarıya çıkarılmasının gerekliliğini vurgulayan Macron, tahılların Odessa limanından deniz yoluyla çıkarılması için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in arabuluculuk başlattığını hatırlattı.

Bunun, başta Rusya ve Ukrayna arasında görüşmelere gerektirdiğini söyleyen Macron, "Ancak, bildiğiniz gibi Karadeniz'de güvenlik açısından özel bir rolü olan Türkiye'yi de kapsıyor." dedi.

Macron, gelecek haftalar ya da aylarda savaşın biteceğini kimsenin düşünmediğini, yıl sonunda biteceğini umduğunu dile getirdi.

Macron, savaştan maddi kazanç çıkaranlar olduğunu işaret ederek, buna çözüm bulmaları gerekliliğinden bahsetti.

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