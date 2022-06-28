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Dünya

ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında 3 kişi öldü

ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında 3 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Betül Yürük   | 28.06.2022
ABD'nin Missouri eyaletindeki tren kazasında 3 kişi öldü Fotoğraf: Ashlin Wang/AA

New York

Missouri Valisi Mike Parson, eyalette Amtrak işletmesine ait bir trenin raydan çıktığını bildirdi.

Amtrak işletmesi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise "Missouri'de damperli kamyonla çarpışan Amtrak treninin birkaç vagonu raydan çıktı ve yolcuların yaralanmasına neden oldu." bilgisi paylaşıldı.

Trendeki 243 yolcudan 3'ünün öldüğü, 40'tan fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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