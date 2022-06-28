Dolar
16.58
Euro
17.57
Altın
1,828.12
ETH/USDT
1,200.00
BTC/USDT
20,867.00
BIST 100
2,529.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede 85 yaşında yaşamını yitirdi
logo
Dünya

ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi

Kasım İleri   | 28.06.2022
ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi

Washington

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İdlib'de El Kaide bağlantılı El Hurras örgütünün üst düzey elebaşlarından olduğu iddia edilen Ebu Hamza el Yemeni'yi hava saldırısıyla hedef aldıklarını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "CENTCOM Kuvvetleri, 27 Haziran'da Suriye'nin İdlib ilinde El Kaide bağlantılı bir terör örgütü olan Hurras al-Din'in üst düzey lideri Ebu Hamza el Yemeni'yi hedef alan bir kinetik saldırı düzenledi. Ebu Hamzah el Yemeni, saldırı sırasında bir motosiklet üzerinde yalnız seyahat ediyordu." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda, söz konusu kişinin öldürülüp öldürülmediği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, ilk incelemede sivil kaybı olmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alaplı Irmağı'nın taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sakarya'da sağanak taşkınlara neden oldu
Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışma başlatıldı
Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi

ABD, İdlib'de El Kaide bağlantılı bir örgütün elebaşına yönelik saldırı düzenledi

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Suriye'de, Türkiye'nin güvenlik endişeleri kalıcı şekilde giderilmeli

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde eş zamanlı terör saldırıları düzenlendi

Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı

Münbiç'te yuvalanan YPG/PKK'lı teröristlerin Cerablus'a füzeli saldırısında 3 sivil yaralandı
Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işkencesine maruz kalanlar korku dolu anları unutamıyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işkencesine maruz kalanlar korku dolu anları unutamıyor
Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi

Türk Kızılay, İdlib'de inşasını tamamladığı 901 briket eve aileleri yerleştirdi