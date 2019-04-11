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Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de halka hitap ediyor
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Dünya, Sudan

ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama

ABD yönetimi, barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.

Dildar Baykan   | 11.04.2019
ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama

New York

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, bakanlığın günlük basın toplantısında Sudan'daki darbe hakkında ABD yönetiminden gelen ilk açıklamayı yaptı. 

Sudan'da darbe olup olmadığına yönelik soruyu Palladino, "Bu Sudan halkı için tarihi bir an, şu anda bu konuda nihai bir değerlendirmemiz yok." şeklinde yanıtladı.

"ABD, barışçıl ve demokratik Sudan'ı kuvvetli şekilde desteklemektedir." ifadesini kullanan Palladino, geçiş otoritesini, yönetimde sivil katılımına izin vermeye davet etti.

"Sudan halkı, kendisini kimin yöneteceğini kendi belirlemelidir." diyen Palladino, ABD'nin şu anki odak noktasının Sudan'daki ABD Büyükelçiliği çalışanları ve vatandaşlarının güvenliği ve refahı olduğunu vurguladı.

Palladino, "Sudan'daki durum şu an değişken, yakından takip ediyoruz." dedi. 

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