AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz

New York
AB'den, Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.
ABD'den yönetimde sivil katılım çağrısı
ABD yönetimi ise barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.
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