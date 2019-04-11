Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.46
Dolar
5.73
BIST 100
96,072.99
Altın
1,291.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece’de halka hitap ediyor
logo
Dünya, Sudan

AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz

AB'den, Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.

Dildar Baykan   | 11.04.2019
AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz

New York

AB'den, Sudan'da halkın değişim talebini askeri konseyin karşılayamayacağı belirtilerek, yönetimin sivil hükümete devredilmesi çağrısı yapıldı.

ABD'den yönetimde sivil katılım çağrısı

ABD yönetimi ise barışçıl ve demokratik Sudan'ı desteklediğini belirterek, geçiş otoritesini yönetimde sivil katılımına izin vermeye çağırdı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama

ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama

Trump'tan Assange sorusuna kaçamak yanıt

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

'Sudan'da demokrasinin işletilmesi ivedilikle sağlanmalı'

'Sudan'da demokrasinin işletilmesi ivedilikle sağlanmalı'
'Microsoft Çin'in insan hakları ihlallerinde suç ortağı' iddiası

'Microsoft Çin'in insan hakları ihlallerinde suç ortağı' iddiası
'Sudan'da sürecin barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz'

'Sudan'da sürecin barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz'