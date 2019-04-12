Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.47
Dolar
5.74
BIST 100
96,072.99
Altın
1,292.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Sudan

Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etti.

Ömer Erdem   | 12.04.2019
Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı

Hartum

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin ederek göreve başladı.

Bin Avf, başkent Hartum'da düzenlenen ve devlet televizyonundan canlı yayınlanan törende, Sudan Yargıtay Başkanı Abdulmecid İdris huzurunda yemin ederek geçiş konseyinin başkanı oldu.

Sudan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kemal Abdulmaruf da Askeri Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı unvanıyla yemin etti.

Bin Avf, dün devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi (YGK) Başkanı sıfatıyla yaptığı açıklamada, YGK'nin yönetime el koyduğunu ve Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in tutuklandığını bildirmişti.

Anayasanın askıya alındığını, Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimlerinin de feshedildiğini belirten bin Avf, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını kaydetmişti. Sudan, 19 Aralık 2018'den bu yana hayat pahalılığının protesto edildiği ve Ömer el-Beşir'in görevi bırakmasının istendiği gösterilere sahne oluyordu.

Cumartesi günü yeniden alevlenen protestoların ardından Sudan ordusu dün sabah önemli devlet kurumlarını kuşatmış, iktidardaki Ulusal Kongre Partisinden onlarca ismi gözaltına almıştı.

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

Sudan ordusundan yapılan yazılı açıklamada, halktan, güvenlik gerekçesiyle 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağına uymaları istendi.

Açıklamada, silahlı kuvvetler ile güvenlik komitesi, kamu güvenliği, vatandaşların can ve mal emniyetini sağlama görevlerini yerine getirene kadar bu karara uyulması gerektiği vurgulandı.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Bin Avf, ayrıca ülkede 3 aylık OHAL ilan edildiğini söyleyerek, ülke genelinde bir ay boyunca 22.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Devrim Muhafızları kararı ve araçsallaşan terör
İsrail siyaseti aşırı sağa teslim
GÖRÜŞ - Mehmet Akif ve Bosna-Hersek
Trump’ın Devrim Muhafızları kararı ve muhtemel sonuçları
İlhan Omar’a yönelik medya saldırısı şaşırtıcı değil

Benzer haberler

'ABD hükümeti Sudan'da çeşitli paydaşlarla görüşecek'

'ABD hükümeti Sudan'da çeşitli paydaşlarla görüşecek'

ABD Dışişlerinden Sudan'daki darbeye ilişkin ilk açıklama

AB: Sudan'da halkın değişim talebini askeri konsey karşılayamaz

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı

Sudan'da ordudan sokağa çıkma yasağı uyarısı
'Sudan'da demokrasinin işletilmesi ivedilikle sağlanmalı'

'Sudan'da demokrasinin işletilmesi ivedilikle sağlanmalı'
'Sudan'da sürecin barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz'

'Sudan'da sürecin barışçı şekilde yürütülmesini temenni ediyoruz'