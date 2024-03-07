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Dünya, Yapay zeka

ABD'de Çin vatandaşı eski Google mühendisi, "yapay zekaya ilişkin ticari sırları çalmakla" suçlandı

ABD'de, Google'da eski yazılım mühendisi olan ve "gizlice" Çin merkezli şirketlerle çalıştığı iddia edilen Ding Linvey, Google'ın yapay zekasına ilişkin "ticari sırları çalmakla" suçlandı.

Aynur Şeyma Asan, Dilara Karataş  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
ABD'de Çin vatandaşı eski Google mühendisi, "yapay zekaya ilişkin ticari sırları çalmakla" suçlandı

Ankara

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Google'da yazılım mühendisliği yapan "Leon Ding" adıyla da bilinen Ding Linvey'e Google'a ait yapay zeka teknolojisine ilişkin "ticari sırları" çalmaktan 4 ayrı suçlama yöneltildi.

Çin vatandaşı Ding'in Google personeliyken Çin merkezli firmalarla "gizlice" çalıştığı ifade edilen açıklamada, bu süreçte Google'a ait hassas bilgileri kişisel hesabına aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltına alındığı belirtilen Ding'in suçlu bulunması halinde suçlamaların her biri için 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği ifade edildi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, açıklamasında, "Bugünkü suçlamalar, Çin merkezli şirketlerin, Amerikan buluşlarını çalmak için ne kadar ileri gidebileceğinin son göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Wray, bu hırsızlıkların ülke ekonomisine ve ulusal güvenliklerine "olumsuz sonuçları" olacağını aktardı.

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