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Dünya

ABD Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı'nın avukatının BAE'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı Asim Gafur'un Dubai Havalimanı'nda gözaltına alınmasının Kaşıkçı davasıyla ilişkili olduğuna dair bir emare görmediklerini açıkladı.

Kasım İleri   | 19.07.2022
ABD Dışişleri Bakanlığından Kaşıkçı'nın avukatının BAE'de gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Washington

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda 2018'de öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın avukatı ve ABD vatandaşı Asim Gafur'un Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) göz altına alınmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Price, konuyu en üst düzey BAE makamları nezdinde gündeme getirdiklerini ve söz konusu gözaltı olayına ilişkin izahat beklediklerini söyledi. ABD'li diplomatlarının gözaltına alındığından beri Gafur'la birkaç kez görüştüğünü anlatan Price, ABD diplomatlarının bugünkü sanal duruşmayı da izlediklerini söyledi.

Price, Gafur'a yönelik suçlamalara ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi:

"Bu konuda sizi Emirlik makamlarına yönlendirmek durumundayım. Ancak (Asim Gafur'un) gözaltına alınmasının Cemal Kaşıkçı ile ilişkili olduğuna dair bir emare görmedik. Bilgi toplamaya ve ziyaretlere devam ediyoruz. Dediğim gibi üst düzeylerde konuyu gündeme getirdik ve Gafur'un adil bir şekilde yargılanması için elimizden geleni yapıyoruz."

Savaşta ABD'ye destek vermiş Afganların özel vize başvurularına kolaylık

Price, ABD Dışişleri Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığının Afganistan işgali sırasında ABD ordusuna destek vermiş Afganların ABD'ye gelmek üzere aldıkları "Özel Göçmen Vizesi" başvurularında kolaylık sağlamak üzere değişiklikler yaptığını duyurdu.

Sözcü, ABD'ye özel vize için başvuracak kişilerin artık İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) ile Özel Göçmen Statüsü Dilekçesi olan I-360 Formunu doldurmalarının gerekmeyeceğini bunun yerine sadece Dışişleri Bakanlığının nezdindeki DS-157 kodlu formu dolduracaklarını söyledi. Bu değişikliğin güvenlik için tarama sürecinde herhangi bir gevşemeye neden olmadığını belirten Price, şunları kaydetti:

"Programı daha verimli hale getirmek için süregelen çabalarımızın bir parçası olan bu yeni kolaylaştırılmış süreç, başvuru sahiplerinin önündeki engellerin kaldırılmasına ve başvuru sürelerinin kısaltılmasına yardımcı olacaktır."

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