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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki savaşta barış olmayacaksa yollarına devam edeceklerini söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin, "Taraflar barış konusunda ciddiyse yardım etmek isteriz. Bu gerçekleşmeyecekse, o zaman yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Büşranur Keskinkılıç  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
ABD Dışişleri Bakanı, Ukrayna'daki savaşta barış olmayacaksa yollarına devam edeceklerini söyledi

Ankara

Rubio, Fransa'nın başkenti Paris'te, Ukraynalı ve Avrupalı yetkililerle Rusya-Ukrayna Savaşı konulu görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Herkesin Ukrayna'nın bir ülke olarak kendini savunma hakkının, taraflar arasındaki herhangi bir anlaşmanın parçası olacağını kabul ettiğini belirten Rubio, "Ancak henüz bu düzeyde spesifik bir çalışma yürütmüyoruz." dedi.

Rubio, savaşın askeri bir çözümü olmadığını söyleyerek, "Burada bahsettiğimiz şey, önümüzdeki bir yıl boyunca binlerce insanın ölmesini engellemek. Bundan kaçınmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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İlerleme kaydedilmediği sürece toplantılar yapmaya devam etmeyeceklerini belirten Rubio, "Taraflar barış konusunda ciddiyse yardım etmek isteriz. Bu gerçekleşmeyecekse, o zaman yolumuza devam edeceğiz. ABD için bazı açılardan daha önemli olmasa da eşit derecede önemli olan diğer konulara geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Fransa ve Almanya ile işbirliğinin konuyu çözüme yaklaştırabileceğini düşündüğünü söyleyen Rubio, Rusya'ya karşı uygulanan ve birçoğunu Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların kaldırılamayacağını kaydetti.

Rubio, "Yani ne olursa olsun bu işin içinde olmak zorundalar. Burası onların kıtası. Bu olay Avrupa kıtasında gerçekleşiyor. Dolayısıyla Avrupalı güçlerin olanları önemseyeceği çok net." dedi.

ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için "3 yılda milyarlarca dolar" harcadığına dikkati çeken Rubio, şöyle devam etti:

"Ancak artık odaklanmamız gereken başka şeylerin olduğu bir noktaya geldik. Bu sürece gerektiği kadar dahil olmaya hazırız ama sonsuza kadar değil, ilerleme olmadan olmaz. Eğer bu mümkün değilse, yolumuza devam etmemiz gerekecek. Bence Başkan (Donald Trump), bu savaşı sona erdirmek için muazzam bir çaba sarf ettiğimizi, 80 günden fazla harcadığımızı ve Biden'ın (Eski Başkan Joe Biden) bunu hiç yapmadığını düşünüyor. Başkan'ın görevdeki ilk 100 gününün neredeyse tamamını, mümkün olan en üst düzeyde burada bir barış sağlamaya adadığımızı söyledik."

Rubio, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştüğünü, olumlu geçen görüşmede Ukrayna'ya bir taslak sunulduğu bilgisinin paylaşıldığını anlatarak, "Birkaç gün düşüneceklerini ve gelecek hafta başında bize geri döneceklerini söyledim. Ayrıca Fransızların, İngilizlerin ve Almanların çok yapıcı ve yardımcı olduklarını bilmelerini istedim. Konuşmanın özeti buydu." ifadelerini kullandı.

"İran mevcut anlaşmaya uymuyor"

ABD-İran müzakerelerine ilişkin konuşan Rubio, "Avrupalıların yaptırımların geri çekilmesi konusunda çok yakında önemli bir karar vermeleri gerekiyor çünkü İran mevcut anlaşmaya açıkça uymuyor." dedi.

Rubio, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının dün Tahran'da olduğuna ve İran'ın nükleer silahlara "hiç olmadığı kadar yakın olduğuna" ilişkin açıklamalar yaptığına işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Başkan, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını açıkça ifade etti. Böyle bir şey olmayacak. Görüşmelerin devam etmesini, verimli geçmesini ve bir sonuca ulaşmasını umuyoruz. Hepimiz barışçıl ve kalıcı bir çözümü tercih ederiz. Bu öyle bir şey olmalı ki, İran'ın nükleer silaha sahip olmasını sadece şimdi değil gelecekte de engellemeli."

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