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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin "önemli önceliğe" sahip olduğunu belirtti.

Irmak Akcan  | 05.03.2025 - Güncelleme : 05.03.2025
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Ankara

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio, Netanyahu ile telefonda görüştü.

ABD'nin İsrail'e verdiği desteğin Trump için "önemli önceliğe" sahip olduğunu vurgulayan Rubio, bunun İsrail'e yaklaşık 4 milyar dolarlık askeri yardımın hızlandırılması yönündeki son açıklamada da görüldüğünü ifade etti.

Rubio, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'deki ateşkesin uzatılması için Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile işbirliği dolayısıyla Netanyahu'ya teşekkürlerini ileterek, "İran'dan kaynaklanan tehditlerin" ele alınmasında ve istikrarlı bir bölge için olanakların takip edilmesinde koordinasyon beklediğini kaydetti.

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