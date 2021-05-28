ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türk mevkidaşı Önal ile görüşmesini değerlendirdi

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Dünya

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Sedat Önal ile bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, sosyal medya hesabından, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Ankara'da dün yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Gökhan Varan   | 28.05.2021
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman: Sedat Önal ile bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık

Ankara

Sherman, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile Afganistan, Suriye ve bölgesel sorunlar hakkında verimli bir görüşme yaptık. Türkiye’nin 4 milyondan fazla mülteciye verdiği sürekli desteği takdir ediyoruz. Ayrıca insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünün önemini tartıştık." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığındın yapılan açıklamada, Önal ile Sherman'ın başkanlıklarında, dün Ankara'da siyasi istişareler yapılacağı belirtilmişti.

Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti.

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