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Dünya

ABD, çip AR-GE'sine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

ABD yönetimi, kamu-özel sektör ortaklığında kurulan Ulusal Yarı İletken Teknoloji Merkezinin (NSTC) de dahil olduğu çip araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.02.2024 - Güncelleme : 09.02.2024
ABD, çip AR-GE'sine 5 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

New York

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'de AR-GE'yi artırma hedefi kapsamında yarı iletkenle ilgili araştırma, geliştirme ve iş gücü ihtiyaçlarına milyarlarca dolar yatırım yapılmasının planlandığı duyuruldu.

Bu yatırımların ülkenin yarı iletken AR-GE alanındaki konumunu ilerleteceği ifade edilen açıklamada, ayrıca, yeni teknolojilerin ticarileştirilmesinin zaman ve maliyetinin azaltılması ile ABD ulusal güvenliğinin güçlendirilmesine katkı yapacağı vurgulandı.

Açıklamada, Amerika'da icat edilen yarı iletkenlerin modern ekonominin omurgasını oluşturduğuna işaret edilerek, ancak bugün ABD'nin küresel arzın yüzde 10'undan azını ürettiğine ve ülkede en gelişmiş çiplerden hiçbirinin üretilemediğine dikkati çekildi.

NSTC'ye en az 5 milyar dolar yatırım yapılmasının planlandığı bildirilen açıklamada, merkezin en son teknolojilerin tasarımını, prototipini ve pilot uygulamasını destekleyerek ABD'nin yeni nesil yarı iletken teknolojilerinde öncü olmasını, geliştiricilerin ortak tesislerden ve uzmanlıktan yararlanmasına imkan tanınmasını ve sektörde vasıflı iş gücünün oluşturulmasını sağlayacağı kaydedildi.

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