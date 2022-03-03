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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya destek tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya-Ukrayna savaşından dolayı Rusya'yı kınayan ve Ukrayna'yı destekleyen karar tasarını onayladı.

Dildar Baykan Atalay   | 03.03.2022
ABD Temsilciler Meclisi Ukrayna'ya destek tasarısını onayladı

Washington

Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda oylanan tasarıya, 426 "evet" oyu kullanılırken 3 Cumhuriyetçi vekil de "hayır" oyu verdi. "Hayır" oyu kullanan vekillerin Arizona Temsilcisi Paul Gosar, Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ve Montana Temsilcisi Matt Rosendale olduğu bildirildi.

Karar tasarısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı kınanırken Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine ABD'nin desteği de yinelendi.

Ayrıca tasarıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de acil "ateşkese" çağırıldı.

Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan karar, Temsilciler Meclisinin görüşünü yansıtması bakımından önem taşıyor.

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