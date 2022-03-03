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Dünya

Putin, İsrail Başbakanı Bennett ve Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüştü.

Ali Cura   | 03.03.2022
Putin, İsrail Başbakanı Bennett ve Hindistan Başbakanı Modi ile görüştü

Moskova

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, ayrı ayrı yapılan telefon görüşmelerinde "Rusya’nın Donbas’ı korumak için özel askeri operasyonu" ele alındığı belirtildi.

Putin'in Bennett ile görüşmesinde, Rusya’nın Ukrayna konusundaki pozisyonunu anlattığı ifade edilen açıklamada, "Putin, Rusya'nın güvenlik çıkarlarının koşulsuz olarak dikkate alınması, Ukrayna devletinin militarizmden ve Nazizm’den arındırılması, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleer olmayan statüsünün sağlanması, Rusya'nın Kırım üzerindeki egemenliği ve (sözde) Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının tanınması konusundaki tutumunu özetledi." ifadelerine yer verildi.

Hint öğrencilerin canlı kalkan kullanıldığı iddiası

Putin-Modi görüşmesinde Ukrayna’da bulunan Hint vatandaşların tahliyesinin ele alındığı aktarıldı.

Gerekli tüm talimatların verildiğini ve Rus ordusunun Hint vatandaşlarının çatışma bölgesinden güvenli şekilde çıkarılmasını ve anavatanlarına dönüşlerini sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptığını ifade eden Putin, "Son bilgilere göre bu öğrenciler, onları canlı kalkan olarak kullanan ve mümkün olan her şekilde Rus topraklarına gitmelerini engelleyen Ukrayna güvenlik güçleri tarafından rehin alınıyor. Bu durumda sorumluluk tamamen Kiev yetkililerine aittir." ifadelerini kullandı.

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