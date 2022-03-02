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Gündem, Rusya-Ukrayna krizi

Ukraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyor

Rusya'nın saldırısı nedeniyle Ukrayna'yı terk edenler güvenli bulduklarını belirttikleri Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.

Cihan Demirci   | 02.03.2022
Ukraynalı aileler güvenli buldukları için Türkiye'ye geliyor Fotoğraf: Cihan Demirci/ AA

Edirne

Ukrayna'da yaşadıkları şehirlerden araçlarıyla yolan çıkan Ukraynalı aileler, Kapıkule Sınır Kapısından yurda giriş yapıyor.

Donald Hofferber eşi Lilly, çocukları Aleksandır, Michael, Anna ile Türkiye'ye gelenlerden.

Arkadaşlarının Bulgaristan Kapitan Andreevo Sınır Kapısına bıraktığı Hofferber ailesi Kapıkule'den bavullarıyla yürüyerek Türkiye'ye giriş yaptı.

Donald Hofferber, Odessa'dan sınıra ulaşmak için bavullarla 8 kilometre yürüdüklerini söyledi.

Ukrayna'ya çok fazla saldırının olduğunu belirten Donald Hofferber, "Helikopterler köprülere saldırdı. Evimizin çok yakınına bombalar düştü. Biz evimizi terk ettiğimizin ertesi günü Rus tankları evimizin önüne ulaşmış ama Ukrayna ordusu orada 20 Rus tankını etkisiz hale getirdi." diye konuştu.

İstanbul'da arkadaşları olduğu için Türkiye'ye geldiklerini ifade eden Hofferber, "Bence Türkiye bizim için güvenli. Bir ay kadar İstanbul'da kalmayı düşünüyorum." dedi.

Lilly Hofferber zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

"İnsanlar yaşadıkları şehirleri savunuyor"

Ailesiyle Türkiye'ye gelen bir başka Ukrayna vatandaşı Aleksandır Drogov da Rusya'nın sivil yerleşim yerlerini bombaladığını iddia etti.

Saldırının ortasında kalan çok sayıda insanın olduğunu anlatan Drogov, şunları kaydetti:

"Rusya vatandaşları şu an ne olduğunu bilmiyor, bunun sadece geçici bir saldırı olduğuna inanıyorlar. Gerçekten savaştan haberleri yok çünkü Rusya'da medya çok iyi kontrol ediliyor. Polonya sınırına çok yakındaydı evim. İnsanlar yaşadıkları şehirleri savunuyor. Türkiye'de kalacağım ama şu inancım tam ki biz kazanacağız.

Bence Ukrayna en güçlü ordulardan birisine sahip hiç şüphem yok ki kazanacağız. Hayatıma devam etmem, işime devam edip para kazanmam gerekiyordu. Türkiye Ukrayna halkına çok iyi davrandı bu süreçte ve bu nedenle Türkiye'ye sığındık."

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