Dolar
41.70
Euro
48.72
Altın
3,950.97
ETH/USDT
4,645.80
BTC/USDT
123,570.00
BIST 100
10,742.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde Türkiye Futbol Federasyonu ile Türk Hava Yolları arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde konuşuyor
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ile diplomatik temasları durdurduğu iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela yönetimiyle yürütülen diplomatik temasları durdurma talimatı verdiği ileri sürüldü.

Zeynep Katre Oran  | 07.10.2025 - Güncelleme : 07.10.2025
ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ile diplomatik temasları durdurduğu iddia edildi

Ankara

New York Times gazetesinin konuya aşina ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Trump'ın Venezuela yönetimiyle diplomatik temasları yürüten Richard Grenell'e, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile yapılan temaslar da dahil olmak üzere, tüm görüşmeleri durdurma talimatı verdiği iddia edildi.

Haberde, Trump'ın, Maduro'nun "iktidarı gönüllü bırakma" yönündeki ABD talebine karşılık vermemesinden ve Venezuelalı yetkililerin "uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılarının olmadığı" yönündeki söylemlerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı öne sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yetkililer, Trump yönetiminin gerilimin tırmanması ihtimaline karşı, Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik seçenekleri de barındıran çeşitli askeri planlar geliştirdiğini iddia etti.

Trump, imzaladığı kararnameyle Güney Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermiş, Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil, operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD hükümeti, 8 Ağustos'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini de duyurmuştu.

Öte yandan ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef alması hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, katıldığı programlardaki konuşmalarında Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekti
Ankara'daki sahte e-imza soruşturmasında 92 şüpheli gözaltına alındı
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nda alıkoyduğu 14 Türk vatandaşı Ürdün üzerinden Türkiye'ye dönecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
İstanbul Boğazı'ndaki köprülere Filistin'e destek için bayrak asıldı

Benzer haberler

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız

WSJ: Gazze'ye yönelik saldırılarının ikinci yılında İsrail, her zamankinden daha yalnız

Rapor: ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 21,7 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu

ABD Başkanı Trump, Gazze'de ateşkes anlaşmasının tamamlanmasına "çok yaklaşıldığını" söyledi

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ile diplomatik temasları durdurduğu iddia edildi

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela ile diplomatik temasları durdurduğu iddia edildi
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine Sumud Filosu ile ilgili ortak mektup yazdı

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Trump yönetimine Sumud Filosu ile ilgili ortak mektup yazdı
Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı

Trump, Alaska'nın maden potansiyelini ortaya çıkaracak projeyi onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet