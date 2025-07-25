Dolar
40.55
Euro
47.72
Altın
3,353.47
ETH/USDT
3,614.00
BTC/USDT
115,231.00
BIST 100
10,689.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal kesintileri onayladı

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal harcama kesintisini içeren tasarıyı imzalayarak yasalaştırdı.

Ayşe İrem Çakır  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
ABD Başkanı Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal kesintileri onayladı

Ankara

The Hill'in haberine göre, kamu yayıncılığı ve dış yardım kalemlerinde büyük kesintiler içeren yasa tasarısı Kongre'de kabul edilmesinin ardından Başkan Trump'ın masasına gönderildi.

Trump, dış yardımlar için 8 milyar dolar, kamu yardımları için 1,1 milyar dolar civarı kesintiyi öngören federal kesinti paketini imzaladı.

Böylece, tasarı, Trump'ın imzalamasının ardından yasalaşmış oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan Demokratlar, bu adımın küresel düzeyde ABD'nin etkisini zayıflatacağını ve Çin'in bu boşluğu doldurabileceğini savunuyor.

9,1 milyar dolarlık federal kesinti paketi

Başkan Trump, mayıs ayında "taraflı" oldukları gerekçesiyle basın kuruluşları NPR ve PBS'e yönelik federal fon kesintisi yapılmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Donald Trump yönetiminin "bütçede tasarruf" amacıyla talep ettiği ve dış yardımlarla söz konusu medya kuruluşlarının bütçelerini kapsayan 9,4 milyar dolarlık ilk harcama kesintisi paketi, 12 Haziran'da Temsilciler Meclisinde onaylanmıştı.

Ancak özellikle Demokratlar arasında, dış yardımlarda yapılacak kesintilerin dünyada ölümlere yol açacağı ve ABD'nin dünyadaki konumuna zarar vereceği gerekçesiyle tasarı Senato kanadında tartışmalara neden olmuştu.

Bazı Cumhuriyetçilerin de itirazı üzerine 300 milyon dolarlık değişiklik yapılan tasarı, Senatonun ardından 18 Temmuz'da Temsilciler Meclisinde oylanarak kabul edilmişti. Tasarının, yasalaşması için Başkan Trump tarafından imzalanması gerekiyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ile Avrupa ülkeleri, nükleer faaliyetlere ilişkin görüşmeler için yeniden İstanbul'da bir araya geldi
Türkiye ve dünya gündemi
Sayıştay, sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför alacak
Şişli'de nem oranı yüzde 99'a çıktı
DMM'den "Muğla ormanlarının yüzde 70'i maden ruhsatı kapsamına alındı" iddialarına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Trump yönetimi, New York kent yönetimine göçmenlik yasalarını uygulamadıkları gerekçesiyle dava açtı

Trump yönetimi, New York kent yönetimine göçmenlik yasalarını uygulamadıkları gerekçesiyle dava açtı

Trump, Demokratları Epstein tartışmalarını yönetimin başarılarını gölgelemek için kullanmakla suçladı

ABD Başkanı Trump, yaklaşık 9,1 milyar dolarlık federal kesintileri onayladı

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında "tam ve koşulsuz" ateşkes çağrılarının devamını destekliyor

ABD, Ukrayna ve Rusya arasında "tam ve koşulsuz" ateşkes çağrılarının devamını destekliyor
Soykırıma Karşı Doktorlar, Trump yönetiminden Gazze'deki açlığı sona erdirmesini talep etti

Soykırıma Karşı Doktorlar, Trump yönetiminden Gazze'deki açlığı sona erdirmesini talep etti
ABD, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yapan Doha'daki heyetini geri çağırıyor

ABD, Gazze'de ateşkes için görüşmeler yapan Doha'daki heyetini geri çağırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet