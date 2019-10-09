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Dünya

ABD Başkanı Trump: ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı

ABD Başkanı Trump, "ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık." açıklamasında bulundu.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 09.10.2019
ABD Başkanı Trump: ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin asla Orta Doğu'da olmaması gerektiğini ve 50 askerlerinin bölgeden çıkarıldığını bildirdi.

Trump, Twitter hesabında ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda, "Çeşitli gruplar arasındaki çatışma yüzyıllardır sürüyor. ABD, asla Orta Doğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Türkiye, Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği yakalanan DEAŞ savaşçılarının sorumluluğunu üstlenmeli. Aptalca sonu gelmeyen savaşlar bizim için bitiyor." ifadesini kullandı. 

"Kitle imha silahları için Ortadoğu'da savaşa girdik ama silahlar yoktu"

ABD Başkanı Donald Trump, kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdiklerini ancak bölgede bu silahlardan olmadığını söyledi. 

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Orta Doğu'da polislik ve çatışmaya 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce yüce askerimiz öldü ya da ağır yaralandı. Diğer taraftan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Orta Doğu'ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır." ifadelerini kullandı. 

ABD'nin, kitle imha silahları denilen yanlış ve artık hatalı olduğu ispatlanmış dayanakla savaşa girdiğine işaret eden Trump, "(Kitle imha silahları) Hiç yoktu. Şimdi yüce askerlerimizi ve ordumuzu yavaşça ve dikkatlice eve getiriyoruz. Odağımız büyük resimde. ABD, hiç olmadığı kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu. 


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