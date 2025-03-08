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Dünya

ABD Başkanı Trump, 2026 Dünya Kupası için görev gücü kuruyor

Kanada ve Meksika ile 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ABD'nin Başkanı Donald Trump, organizasyon hazırlıklarının eksiksiz gerçekleştirilmesi amacıyla görev gücü kuracaklarını açıkladı.

Hakan Çopur  | 08.03.2025 - Güncelleme : 08.03.2025
ABD Başkanı Trump, 2026 Dünya Kupası için görev gücü kuruyor

Washington

Trump, Oval Ofis'te düzenlediği ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun da katıldığı törende, Dünya Kupası Görev Gücü'nün kurulmasına ilişkin başkanlık kararnamesine imza attı.

İmza töreninde konuşan Trump, Dünya Kupası organizasyonunun "günde 3 Super Bowl maçı izlemek" gibi olacağını ve bunun çok heyecan verici olduğunu söyledi.

Bazı maçlara bizzat gitmek istediğini kaydeden Trump, bu görev gücüyle, maçları düzenleyecek şehirler arasındaki koordinasyonun ve diğer adımların daha iyi organize edileceğini belirtti.

Dünya Kupası Görev Gücü'ne Trump'ın başkanlık etmesi bekleniyor.

2026 Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz 2026'da ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek.

Turnuva için 8 milyondan fazla uluslararası ziyaretçinin ABD'ye geleceği tahmin ediliyor.

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