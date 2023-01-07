Dolar
18.71
Euro
19.91
Altın
1,866.04
ETH/USDT
1,265.40
BTC/USDT
16,921.00
BIST 100
5,341.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden'dan 6 Ocak Kongre baskınının 2'nci yılında "demokrasi" vurgusu

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınının ikinci yılı dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen anma töreninde konuştu.

Tuğçenur Akgün   | 07.01.2023
ABD Başkanı Biden'dan 6 Ocak Kongre baskınının 2'nci yılında "demokrasi" vurgusu

New York

Bundan 2 sene önce Kongre'nin basılarak, ABD tarihinde iç savaş döneminde dahi görülmemiş bir olayın yaşandığını söyleyen Biden, baskıncıların, halkın iradesini yok sayarak "demokrasiye karşı bir saldırı" gerçekleştirdiklerini belirtti.

Biden, Kongre baskınının uluslararası yankılarına da değinerek, yaşanılanların şaka olmadığını, Amerikan demokrasisinin hiçbir zaman garanti altında bulunmadığını kaydetti.

Başkan Biden, 2020'deki seçimlere ilişkin faaliyetleri ve 6 Ocak Kongre baskınına karşı verdikleri mücadeleden ötürü aralarında hayatını kaybeden polis memurlarının yakınları ve yerel yöneticilerin de bulunduğu 14 kişiye, Cumhurbaşkanlığı Vatandaşlık Madalyası'nı takdim etti.

Bu madalyanın ülkenin en yüksek ödüllerinden biri olduğunu söyleyen Biden, "Tarih isimlerinizi ve cesaretinizi hatırlayacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kurtulmuş: Altı artılı masanın etrafında oturanlar eş cumhurbaşkanlığı teklif etmeyi düşünüyorlar
Düzce'de selin ardından zarar gören su hattı yenileniyor
Kars'ta Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş yapıldı
Adıyaman'da oda mezarda 1600 yıllık insan iskeletleri bulundu
THY, aralık ayında 5,5 milyon yolcu taşıdı

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden'dan 6 Ocak Kongre baskınının 2'nci yılında "demokrasi" vurgusu

ABD Başkanı Biden'dan 6 Ocak Kongre baskınının 2'nci yılında "demokrasi" vurgusu

ABD'de göçmenlik kurumu vize ücretlerine fahiş zam teklifinde bulundu

ABD'den Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketi açıklanacak

ABD Temsilciler Meclisinde başkan 13'ncü turda da seçilemedi

ABD Temsilciler Meclisinde başkan 13'ncü turda da seçilemedi
ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım

ABD'den İran'ın İHA ve füze üretim faaliyetlerinde rol alan 7 yöneticisine yaptırım
ABD'de Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti

ABD'de Kongre baskınının üzerinden iki yıl geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet