ABD Başkanı Biden, öğrenci kredi geri ödemesindeki ertelemeyi 1 Ağustos'a uzattı
ABD Başkanı Joe Biden, Kovid-19 salgını nedeniyle askıya alınan öğrenci kredisi geri ödemelerinin erteleme süresini 1 Ağustos'a kadar uzatma kararı aldı.
Washington
Biden, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut durumda öğrenci kredisi geri ödemelerinin 1 Mayıs'ta başlayacağını ancak bu süreyi 1 Ağustos'a uzattığını bildirdi.
Kovid-19 salgınının hala kişilerin mali durumunu etkilediğini belirten Biden, Eğitim Bakanlığının da öğrenim kredisi borcu olan kişilerin mali durumunu iyileştirmek için çabaladığını ifade etti.
ABD'de Kovid-19 salgınının başından bu yana hem eski Başkan Donald Trump hem de Biden yönetimi, öğrenci kredilerinin geri ödenmesini dondurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.