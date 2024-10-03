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Dünya

ABD Başkanı Biden, liman işçilerinin grevinde ilerleme sağlandığını belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin grevinde ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü söyledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
ABD Başkanı Biden, liman işçilerinin grevinde ilerleme sağlandığını belirtti

New York

Biden, Florida ve Georgia eyaletlerine yapacağı ziyaretler için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçilerin grevine dair soruyu yanıtlayan Biden, "Bu konuda ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Biden, ne kadar ilerleme kaydedildiğinin de yakında öğrenileceğini ifade etti.

ABD'nin doğu yakasındaki limanlarda çalışan işçilerin grevi

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası (ILA) ile işverenleri temsil eden Birleşik Devletler Denizcilik İttifakı (USMX) arasındaki yeni sözleşme müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı.

İşçiler, 6 yıllık dönemde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ederken, Biden yönetimi yetkililerinin anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler ise bu oranı yüzde 50'de tutmuştu.

Sendika üyesi işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başlamıştı.

Sendikanın 1977'den bu yana ilk kez başlattığı ve Maine'den Texas'a onlarca eyalette 36 limana yansıyan grev, sevkiyatları olumsuz etkilemişti.

Başkan Biden, ekibine, her iki tarafa da masada olmaları, iyi niyetle, adil ve hızlı şekilde müzakere etmeleri gerektiği mesajını doğrudan iletmeleri talimatını vermişti.

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