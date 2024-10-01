Dolar
34.20
Euro
37.96
Altın
2,649.34
ETH/USDT
2,636.10
BTC/USDT
63,859.00
BIST 100
9,540.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin doğu ve güney limanlarında çalışan işçiler greve gitti

ABD'nin doğusunda ve güneyinde bulunan limanlarda çalışan işçiler, maaş artışı ve otomasyon konularında işverenlerle yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle greve başladı.

Zeynep Katre Oran  | 01.10.2024 - Güncelleme : 01.10.2024
ABD'nin doğu ve güney limanlarında çalışan işçiler greve gitti

Ankara

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ülkenin Doğu ve Körfez Kıyısı limanlarında çalışan yaklaşık 45 bin işçiyi temsil eden Uluslararası Liman İşçileri Sendikası üyeleri ücret artışı, otomasyon ve iş güvenliği konularında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle iş bırakma eylemi başlattı.

Yaklaşık 36 limanı etkileyen grev nedeniyle gıda, araç, ağır makine, inşaat malzemeleri, mobilya, giysi ve oyuncak ithalatı için kullanılan ana geçitlerden bazıları kapandı.

1977'den bu yana sendika tarafından düzenlenen ilk grev kapsamında işçiler, işverenlerle tekrar masaya oturmak için altı yıl içinde yüzde 77 oranında ücret artışı talep ediyor. Öte yandan, Joe Biden yönetimi yetkililerinin, anlaşmazlığı çözmeleri için baskı yaptığı işverenler bu oranı yüzde 50'de tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Torul Baraj Gölü'nde sular çekilince tarihi köprü ortaya çıktı
Elazığ'dan Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki göl ve göletlere 25 milyon sazan yavrusu takviyesi
Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı hukuksuz bir işgal girişimidir
Türkiye, BAE'nin Hartum Büyükelçilik konutuna yapılan saldırıyı kınadı

Benzer haberler

ABD'nin doğu ve güney limanlarında çalışan işçiler greve gitti

ABD'nin doğu ve güney limanlarında çalışan işçiler greve gitti

Rusya’nın yeni nükleer doktrini ve Ukrayna savaşının geleceği

ABD'de Helene Kasırgası'nda ölü sayısı 133'ü aştı

ABD ve İsrail, Hizbullah'ın "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık

ABD ve İsrail, Hizbullah'ın "saldırı altyapısının dağıtılması" gerektiği konusunda mutabık
Beyaz Saray'a göre İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kapasitesini hedef alıyor

Beyaz Saray'a göre İsrail, Hizbullah'ın İsrail'e saldırma kapasitesini hedef alıyor
Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı

Biden'dan İsrail'e Lübnan'a olası "sınırlı kara operasyonunu" durdurması çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet