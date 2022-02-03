Dolar
13.52
Euro
15.44
Altın
1,799.25
ETH/USDT
2,625.20
BTC/USDT
36,700.00
BIST 100
1,957.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya

ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Amerikan askerlerinin DEAŞ elebaşı olarak bilinen "Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi"yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Kasım İleri   | 03.02.2022
ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

Washington

ABD Başkanı Joe Biden, ABD güçlerinin, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi Suriye'de düzenlenen bir operasyonda öldürdüğünü açıkladı.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece benim talimatımla, kuzeybatı Suriye'deki ABD güçleri, Amerikan halkını ve müttefiklerimizi korumak ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getirmek için başarılı bir terörle mücadele operasyonu gerçekleştirdi. Silahlı Kuvvetlerimizin beceri ve cesareti sayesinde, DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyşi'yi ortadan kaldırdık." ifadesine yer verdi.

Biden, bu konuda açıklama yapacağını da kaydetti.

"Haşimi kendisini öldürmek için bomba patlattı"

Öte yandan Ulusal Güvenlik Konseyinden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili gazetecilere yaptığı açıklamada, Haşimi'nin kendisini ve ailesini öldürmek için bomba patlattığını belirtti.

Açıklamada yetkili, "Operasyonun başında, terörist hedef kendini ve aralarında kadın ve çocukların olduğu aile üyelerini öldüren bir bomba patlattı." ifadesini kullandı.

Ayrıca yerel kaynakların iddiasına göre, operasyonda aralarında 6 çocuk ve 4 kadının bulunduğu 13 kişi öldürüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da riskli gruplar için dördüncü doz aşı tavsiye edildi
AB, dijital Kovid-19 sertifikasının süresini uzatıyor
Dil altına uygulanabilen yerli Kovid-19 aşısı için 'gönüllü' arayışı sürüyor
İtalya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için tedbirler gevşetiliyor
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle okullar tatil edildi

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

ABD Başkanı Biden, DEAŞ elebaşını Suriye'de öldürdüklerini açıkladı

ABD'nin İdlib'de düzenlediği operasyonun görgü tanığı kadın: Çocuklarımı benden alıp ellerimi bağladılar

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'deki sivillere huzur vermiyor

ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü

ABD askerlerinin İdlib'de düzenlediği saldırıda 13 kişi öldü
Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki

Suriye muhalefetinden, YPG/PKK'nın Bab ilçesindeki sivillere saldırmasına tepki
YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü

YPG/PKK'lı teröristlerin Suriye'nin Bab ilçesine roketli saldırısında 9 sivil öldü