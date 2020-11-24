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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden Hizret Çalkın'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 24.11.2020
MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde 'kurye sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi

Ankara

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurye sorumlusu "Dıhlaz" kod adlı Hizret Çalkın'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan ve terör örgütü PKK/KCK'nın Irak ile Suriye arasındaki terörist sevkini koordine eden sözde "kurye sorumlusu" Hizret Çalkın'ın toplantıya katılacağı istihbaratına ulaştı.

MİT'in sahadaki istihbarat unsurları tarafından sıkı takibe alınan ve toplantının yapılacağı yere kadar adım adım izlenen terörist Çalkın'ın, başka teröristlerle bir araya geldiği tespit edildi.

Teröristlerin Irak'ın kuzeyinde toplantısı sırasında düzenlenen operasyonda, "Dıhlaz" kod adlı Çalkın ile yanındaki teröristler, nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.

Terörist sevkiyatını yürüttü

Terör örgütü PKK/KCK'ya 2011'de katılan Çalkın, 2014'e kadar Türkiye'de faaliyet gösterdikten sonra Suriye'ye kaçtı.

Suriye'de Aynularab'da PKK/KCK saflarında yer alan Hizret Çalkın, 2017'ye kadar Resulayn'daki sözde "Ağır Silahlar Taburu"nu yönetti. 2017-2019 arasında örgüt sorumlularından Sofi Nurettin ve Muzaffer Ayata ile de yakın faaliyet yürüten Çalkın, 2019'da Irak'a geçerek Irak'tan Suriye'ye terörist sevkiyatını organize etti.


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