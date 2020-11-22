Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad oldu
Beşşar Esed rejimi, geçen hafta ölen Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in koltuğunu, Dışişleri Bakan yardımcılığı görevinde bulunan Faysal Mikdad'a devretti.
Ankara
Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin yeni Dışişleri Bakanının Faysal Mikdad olduğunu, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşşar Caferi'nin getirildiğini duyurdu.
Esed rejiminin Dışişleri kadrosunda yaptığı yeni değişikliklere göre, rejimin BM Daimi Temsilciği görevini Büyükelçi Bessam Sabbağ üstlenecek.
Faysal Mikdad kimdir?
Esed rejiminin yeni Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, 1954'te Dera ilinde dünyaya geldi.
Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığına 1994'te katılan Mikdad, rejim adına çeşitli diplomatik görevlerde bulundu.
Mikdad, 2006'dan bu yana Muallim'in yardımcısı olarak görev yapıyordu.
Rejimin Dışişleri Bakanı Velid Muallim 16 Kasım'da ölmüştü.
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