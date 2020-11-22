Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Ankara
ANKARA (AA) - Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.