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Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Aykut Karadağ   | 22.11.2020
Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

Ankara

ANKARA (AA) - Ankara'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar kapsamında terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı.

Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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