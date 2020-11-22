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Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.11.2020
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin'in kuzey kesimleri) kuvvetli yağmur ve sağanak, 700 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Rüzgarın da bugün öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz (Samsun, Ordu) kıyıları ile zamanla Doğu Karadeniz (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin) kıyılarında batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı, görüş azalması ve buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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