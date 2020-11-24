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Dünya

Bab'da bombalı terör saldırısı: 5 ölü 18 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 24.11.2020
Bab'da bombalı terör saldırısı: 5 ölü 18 yaralı Fotoğraf: Hişam el Homsi/AA

El Bab

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Bölge sakinleri, patlamanın gerçekleştiği noktada toplandı. ( Hişam el Homsi - Anadolu Ajansı )

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'daki hastanelere nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar gerçekleşti, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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