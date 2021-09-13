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Dünya

ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri 24 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Beyaz Saray, "Quad Liderleri" olarak bilinen ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderlerinin ilk yüz yüze görüşmesinin 24 Eylül'de Beyaz Saray'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 13.09.2021
ABD, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri 24 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya gelecek

Washington

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Eylül'de ilk yüz yüze Quad zirvesi kapsamında Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihide'yi Beyaz Saray'da ağırlayacağını bildirdi.

Quad liderlerinin ilk kez mart ayında çevrim içi olarak bir araya geldiğini anımsatan Psaki, Biden yönetiminin Quad grubuna öncelik verdiğinin altını çizdi.

Psaki, söz konusu zirveye ev sahipliği yapmanın Biden yönetiminin Hint-Pasifik bölgesine ne kadar öncelik verdiğinin de göstergesi olduğuna işaret ederek, liderlerin Kovid-19, iklim krizi, siber güvenlik ile özgür ve açık bir Hint-Pasifik konularını görüşeceğini kaydetti.


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