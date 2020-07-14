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Dünya

ABD, Afganistan'daki 5 üsten çekildi

ABD, Afganistan'daki Helmand, Uruzgan, Paktika ve Lahman illerinde bulunan 5 askeri üssü boşalttı.

Kasım İleri   | 14.07.2020
ABD, Afganistan'daki 5 üsten çekildi

Washington

ABD, Taliban'la vardığı anlaşma kapsamında Afganistan'daki 5 üssünü kapattı.

Şubatta ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında Afganistan'daki ABD askerlerinin sayısının 8 bin 600'e düşürülmesi için belirlenen 135 günlük süre, dün doldu.

Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, anlaşma kapsamında Amerikan askerlerinin Afganistan'daki 5 askeri üsten çekildiğini bildirdi.

Yetkili, üslerin Helmand, Uruzgan, Paktika ve Lahman illerindekiler olduğunu ifade ederken, yapılacak resmi açıklama öncesinde çekilmeyle ilgili detay vermekten kaçındı.

ABD ve Taliban heyetleri, 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da anlaşmaya varmıştı.

Bu anlaşma kapsamında ABD, 135 gün içerisinde ülkedeki 14 binin üzerindeki asker sayısını 8 bin 600'e indirecekti.

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