ABD Adalet Bakanı Bondi ile Temsilciler Meclisi üyesi Balint'in Epstein tartışması bağrışmalara dönüştü
Washington
ABD'de Adalet Bakanı Pam Bondi ile Temsilciler Meclisi üyesi Becca Balint, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurmakla suçlandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in bağlantısı üzerinden başlayan tartışmada birbirlerine bağırdı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Bakan Bondi'ye, Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin oturumunda, Epstein ve suç ortağı Ghislaine Maxwell'in mağdurlarına ilişkin paylaşılan belgeler ve Başkan Donald Trump yönetiminin dosyaya yaklaşımı hakkında sorular soruldu.
Temsilciler Meclisinin Demokrat üyesi Balint'in, Adalet Bakanlığı veya Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) Ticaret Bakanı Lutnick'i, Epstein ile olan bağı hakkında sorgulama girişiminde bulunup bulunmadığı konusunda Bondi'ye sorduğu sorular yanıtsız kaldı.
Balint'in Lutnick hakkındaki sorularına doğrudan cevap vermeyen Bondi, "Bakan Lutnick bu bağlar konusuna bizzat kendisi değindi." demekle yetindi.
Bondi'nin, aynı zamanda Yahudi kökenli olan Balint'i, Yahudi karşıtı olmakla suçlaması üzerine diyalog karşılıklı bağrışmalara dönüştü.
Balint, sorulara genel olarak cevap vermeyen Bondi'ye "Utanmalısın." diye seslendi. Bunun üzerine Bondi, "Ben Adalet Bakanıyım." dedi ve Balint de "Fark edemedim." yanıtını verdi.
Balint, kendisini Yahudi karşıtı bir karar tasarısına karşı oy kullanmakla suçlayan Bondi'ye, "dedesini Yahudi soykırımında kaybetmiş" biri olduğunu hatırlattı.
Salonda tansiyonun yükselmesi üzerine, Yargı Komitesi Başkanı Jim Jordan duruşmaya kısa bir ara verdi.
Ticaret Bakanı Lutnick, 2005'te yaptığı açıklamada, Epstein ile bir daha asla aynı odada bulunmayacağına yemin etmiş ve 2025'teki bir yayında da Epstein'in davranışlarından tiksindiğini söylemişti.
Ancak Adalet Bakanlığının ocakta yayımladığı belgeler, Lutnick'in Epstein'le irtibatının devam ettiğini ortaya koydu.
Ayrıca Lutnick, 10 Şubat'ta ABD Senatosu'ndaki duruşmada, kendisinin ve ailesinin 2012 yılında Epstein'in Karayipler'deki adasına seyahat ettiğini kabul etmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.