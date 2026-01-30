Dolar
Dünya, Epstein belgeleri

ABD Adalet Bakan Yardımcısı, 3 milyon yeni Epstein belgesi yayımladıklarını açıkladı

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar suçuyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'la ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha paylaştıklarını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.01.2026 - Güncelleme : 30.01.2026
ABD Adalet Bakan Yardımcısı, 3 milyon yeni Epstein belgesi yayımladıklarını açıkladı

Ankara

Blanche, düzenlediği basın toplantısında, Epstein soruşturmasıyla ilgili 3 milyondan fazla yeni belge ile 2 bin videoyu ve yaklaşık 180 bin görseli yayımlayarak kamuoyunun erişimine açtıklarını söyledi.

Son yayımın, ilgili yasa doğrultusunda toplamda 3,5 milyon belgenin kamuoyuna açıklandığı anlamına geldiğini kaydeden Blanche, ABD Başkanı Donald Trump'ın bakanlığa "şeffaf olma talimatı" verdiğini ve bakanlığın da bunu yaptığını kaydetti.

500'den fazla avukat ve uzmanın bu çalışmayı tamamlamak için uzun günler ve geceler geçirdiğini kaydeden Blanche, "Yasaya uyduk. Kanuna uyduk. Başkan Trump'ı, ya da herhangi birini korumadık. Epstein hakkında sakladığımız süper gizli belgeler yok.” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanlığının "çocuk istismarını ciddiye almadığı" yönündeki her türlü "eleştiriyi böylelikle kırdığını" savunan Blanche, "Epstein'in kurbanları tarifsiz acılar yaşadılar" diyerek, fotoğraflarda ve videolarda kişisel kimlik tespitini engellemek amacıyla kapsamlı sansürlemeler yapıldığını kaydetti.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

