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Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 10 katlı bir binanın enkazından 15 aylık bebek, komando ve madencilerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı. -VTR
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Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den deprem mağdurları için saygı duruşu çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, katıldığı toplantıda dinleyicileri Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurları için saygı duruşuna davet etti.

Selen Temizer   | 07.02.2023
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den deprem mağdurları için saygı duruşu çağrısı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Dış İlişkiler Ofisinin önceden planlanan "Dezenformasyonun Ötesinde: Yabancı Bilgi Manipülasyonu Tehdidine AB Tepkileri" başlıklı konferansına katıldı.

Kürsüye çıktığında "Sözlerime toplantımızla hiç alakası olmayan bir konuyla başlamak istiyorum." diyen Borrell, Türkiye ve Suriye'yi vuran depremde binlerce binanın çöktüğünü söyledi.

"On yıldan fazla süredir görmediğimiz bir doğal afet. Türkiye ve Suriye'de binlerce insanın hayatını aldı. Kurbanları ve hayatta kalanları bulmak için gece gündüz çalışan cesur kurtarma görevlilerini hatırlamalıyız." ifadelerini kullanan Borrell, katılımcıları deprem mağdurları için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Deprem sonrasında Türkiye, katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizmasını aktive etmişti. Çok sayıda AB ülkesi Türkiye'ye arama kurtarma ekipleri dahil çeşitli yardımlar göndereceklerini açıklamıştı. Avrupa'dan ilk etapta 850'nin üzerinde arama kurtarma uzmanı deprem bölgesine doğru harekete geçerken bunlara çok sayıda ekipman ve arama köpekleri de eşlik ediyor.

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