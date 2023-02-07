Dolar
18.83
Euro
20.19
Altın
1,873.39
ETH/USDT
1,644.90
BTC/USDT
23,023.00
BIST 100
4,584.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyarbakır merkez Bağlar ilçesindeki Serin-2 Apartmanında kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kahramanmaraş'taki 10 katlı bir binanın enkazından 15 aylık bebek, komando ve madencilerin çalışmaları sonrasında kurtarıldı. -VTR
logo
Dünya

Moldova, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Türkiye'ye arama kurtarma ekibinin gönderildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu   | 07.02.2023
Moldova, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Kişinev

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu,sosyal medya hesabından, Türkiye'de dün gerçekleşen depremlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Deprem sonucu binlerce can kaybı yaşandığını, çok sayıda bina ve altyapının hasar gördüğünü belirten Sandu, Moldova İçişleri Bakanlığı Acil Durumlar Genel Müfettişliğine bağlı 55 personel ve 12 araçtan oluşan arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderildiği bilgisini paylaştı.

Sandu, "Bu felaketten etkilenen ailelere başsağlığı diliyor, insanları felaketin pençesinden kurtarmak için mücadele eden herkese güç, cesaret ve umut diliyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Kişinev Büyükelçiliği de Moldova yönetimine desteğinden dolayı minnettar olduğunu açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlere yönelik çalışmalarına Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden devam edecek
Konya Emniyet Müdürlüğünden "özel araçlarla yola çıkmayın" uyarısı
İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği
Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı
Mersin Şehir Hastanesinin depremde zarar gördüğü iddiaları yalanlandı

Benzer haberler

İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği

İstanbul'dan deprem bölgelerine acil yardım malzemesi desteği

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına madenciler de katıldı

Konya'da kar çevre illere ulaşımı aksatıyor

Moldova, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi

Moldova, Türkiye'ye arama kurtarma ekibi gönderdi
İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı

İtalya, bir vatandaşının Türkiye'deki deprem bölgesinde kayıp olduğunu açıkladı
Kazakistan halkından Türkiye’ye “Biz beraberiz” desteği

Kazakistan halkından Türkiye’ye “Biz beraberiz” desteği
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet