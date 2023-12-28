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Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Orhan Onur Gemici, Volkan Kaşik, Orhan Yoldaş  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeşilyurt'ta meydana gelen sarsıntının derinliği 17,3 kilometre olarak ölçüldü.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Deprem anı güvenlik kameralarında

Öte yandan Fuzuli Caddesi'nde cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan bir iş yeri güvenlik kamerasının deprem olurken yaptığı kayıtlarda iş yerindekilerin "Deprem oluyor." demesi ve dışarı çıkması yer aldı.

Bir başka iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde ise depremin ardından bazı vatandaşların dışarı çıkması, dışarıda masada oturanların ise ayağa kalkması görüldü.

Okul bahçesine çıkan öğrenciler müzikle eğlendi

Depremin ardından kentteki okullarda öğrenciler tedbir amaçlı okul bahçelerine çıkarıldı.

Kent merkezindeki Alpaslan İlkokulu yöneticileri ise öğrencilerin depremden etkilenmemeleri ve psikolojik destek sağlamak için müzik çaldı.

Okul bahçesine çıkan öğrenciler öğretmenleriyle müzik eşliğinde eğlendi.

Okul Müdürü Nail Orhan, AA muhabirine, depremin hemen ardından öğrencileri okul bahçesine çıkardıklarını anlattı.

Öğrencilerinin depremin bilincinde olduğunu aktaran Orhan, "Çocuklarımızı psikolojik olarak etkilenmesinler diye bahçeye çıkardık. Bir dersimizi müzik çalarak dışarıda yapacağız diye duyuru yaptık. Onları eğlendirmeye çalıştık." diye konuştu.


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