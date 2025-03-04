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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ocakta değişmedi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ocak ayında yüzde 6,2 seviyesinde sabit kaldı.

Ata Ufuk Şeker  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı ocakta değişmedi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de geçen yıl aralık ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ocakta değişmedi. Avro Bölgesi'nde de aralıkta yüzde 6,2 olan işsizlik ocakta sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6,1 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocakta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,4, İsveç'te yüzde 8,9, Yunanistan ve Finlandiya’da yüzde 8,7 oldu.

AB'de işsiz sayısı, ocakta 12 milyon 824 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 655 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocak ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 856 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 263 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,6, Avro Bölgesi'nde ise 4,1 olarak ölçüldü.

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