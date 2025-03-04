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Ekonomi

Karadeniz Holding, Gabon'da elektrik üretmeye başladı

Dünyanın en büyük yüzer elektrik santrali filosuna sahip Karadeniz Holding, Gabon ile imzaladığı anlaşmayla elektrik ürettiği ülke sayısını 16'ya çıkardı.

Başak Erkalan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Karadeniz Holding, Gabon'da elektrik üretmeye başladı

Ankara

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karpowership markasıyla Brezilya'dan Gana'ya ve Yeni Kaledonya'ya kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde filosundaki yüzer enerji santralleriyle elektrik üreten Karadeniz Holding, son olarak Orta Afrika ülkesi Gabon’da faaliyetlerine başladı.

Gabon hükümetiyle 15 Şubat'ta imzalanan protokole göre Karadeniz Holding, başlangıçta 70 megavat kapasiteyle enerji üretimine başlayacak ve üç ay sonra sözleşme gereği üretim 150 megavata çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karadeniz Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Harezi Yılmaz, uzun yıllardır Afrika'nın birçok ülkesinin enerji ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, "Karpowership markamız altında, Afrika'dan Güney Amerika'ya, Asya'dan Uzak Doğu’ya 16 ülkenin elektrik talebinin yüzde 10 ila yüzde 100'ünü karşılıyoruz. 40 Powership'ten oluşan filomuzla 7 bin 500 megavatı aşkın kurulu güce sahibiz. Gabon'la birlikte Orta Afrika'daki ilk projemizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gabon halkının yaşam kalitesini yükseltecek, ülke ekonomisine destek verecek olmak bizim için gurur kaynağı." değerlendirmesinde bulundu.

Karpowership Afrika Bölgesi Ticari Operasyonlar Direktörü Ali Hjaiej de dünyanın en büyük yüzen enerji santrali filosuna sahip küresel bir enerji şirketi olarak dört kıtada çok sayıda ülkenin güvenilir ortakları olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"2014'te başlayan Afrika yolculuğumuzda bugüne kadar 10'un üzerinde ülkenin hızlı, temiz ve güvenilir elektriğe erişimini sağlayan şirket olarak, Afrika enerji sektöründe önemli bir oyuncu olmaktan gurur duyuyoruz ve kıtadaki uzun vadeli ortaklıklarımıza değer veriyoruz. Taahhüdümüz sadece elektrik arzını sağlamakla sınırlı değil. Karpowership olarak faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde enerjiye erişimi artırmanın ötesinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek için yerel toplulukları destekleyen projeler hayata geçiriyoruz."

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