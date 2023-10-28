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Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde, İsrail’in abluka altındaki Gazze’ye saldırıları protesto ediliyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İnsani yardım sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi gerekmektedir

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İnsani yardım sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi gerekmektedir." dedi.

Ömer Tuğrul Çam  | 28.10.2023 - Güncelleme : 28.10.2023
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İnsani yardım sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi gerekmektedir

Brüksel

Borrell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in ağır bombardıman altında tuttuğu Gazze'nin tamamen karartma ve tecrit altında olduğunu belirtti.

Borrell, "BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) elektriksiz, gıdasız ve susuz Gazze halkının çaresiz durumu hakkında uyarıyor. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil öldürüldü. Bu durum Uluslararası İnsancıl Hukuka aykırıdır." ifadesini kullandı.

İnsani yardım ulaştırılabilmesi için çatışmalara acilen ara verilmesi gerektiğini vurgulayan Borrell, "İsrail'e yönelik ayrım gözetmeksizin devam eden roket saldırıları da dahil olmak üzere sivillere yönelik tüm saldırıları kınıyor ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesine yer verdi.

Gazze'de son durum

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 195'i çocuk, 1863'ü kadın olmak üzere 7 bin 703'e çıktığını, 19 bin 743 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 111 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi. Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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