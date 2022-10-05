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Dünya

AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaştı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'ya yönelik 8. yaptırım paketi konusunda anlaşma sağladı.

Ata Ufuk Şeker   | 05.10.2022
AB ülkeleri, Rusya'ya yeni yaptırım paketinde anlaştı

Brüksel

AB dönem Başkanı Çekya'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, üye ülke büyükelçilerinin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarda siyasi anlaşma sağladıkları belirtildi.

Paylaşımda, yaptırımların Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın bazı bölgelerini yasa dışı ilhakına karşı güçlü bir yanıt olduğu aktarılarak, 8. yaptırım paketinin, yazılı olarak onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği bildirildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından, "Bugün üye ülkelerin 8. yaptırım paketi üzerinde anlaşmasını memnuniyetle karşılıyorum." paylaşımında bulundu.

Hızlı ve kararlı bir şekilde hareket ettiklerini belirten von der Leyen, "Putin'in düzmece referandumunu ve Ukrayna'da herhangi bir ilhakı asla kabul etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Kremlin'e bedel ödetmeye devam edeceklerini kaydetti.

AB Komisyonu, geçen hafta Rusya'ya karşı ticaret yasakları ve Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasını da içeren 8. yaptırım paketini teklif etmişti.

AB üyesi 27 ülke tarafından onaylanması gereken yeni yaptırım paketi kapsamında, bazı kişi ve kuruluşlar yaptırım listesine eklenecek, ayrıca ticaret ve petrol ithalatında da bazı kısıtlamalar getirilecekti.

Pakette, Rus petrolünün üçüncü ülkelere satışına tavan fiyat getirilmesi yer alıyordu.

Anlaşma sağlanan paketin bütün içeriği ise henüz paylaşılmadı.

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