Dolar
35.64
Euro
37.07
Altın
2,743.58
ETH/USDT
3,227.90
BTC/USDT
102,244.00
BIST 100
10,125.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yangın faciasının yaşandığı Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel’in önünden yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü. -VTR-
logo
Dünya

AB temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak istiyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünya genelinde temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak ve bu alana daha fazla yatırım yapmak istediklerini söyledi.

Ata Ufuk Şeker  | 23.01.2025 - Güncelleme : 23.01.2025
AB temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak istiyor

Brüksel

Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Temiz Enerji Dönüşümü" konulu panelde konuştu.

Dünyanın her zamankinden daha hızlı bir biçimde temiz enerjiye doğru ilerlediğini belirten von der Leyen, "Geçen yıl temiz enerjiye yapılan küresel harcama 2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı." dedi.

Von der Leyen, yenilenebilir enerjiye yatırımın fosil yakıtlara yapılanın iki katından fazla olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansında 2030'a kadar yenilenebilir enerjiyi üç katına ve enerji verimliliğini iki katına çıkarma taahhüdü verildiğini anımsatan von der Leyen, temiz enerjiye geçişin önemli olduğunu anlattı.

Von der Leyen, temiz enerjinin ekonomik bağımsızlığa ve rekabet gücüne katkı verdiğini ayrıca mali açıdan avantajlı olduğunu dile getirdi.

Temiz enerji alanında önemli sınamalar da olduğuna işaret eden von der Leyen, "Herkes bu küresel temiz enerji geçişinin bir parçası değil. Dünyanın en iyi güneş kaynaklarının yüzde 60'ına sahip olan Afrika kıtası şu anda küresel temiz enerji yatırımlarının yüzde 2'sinden daha azını alıyor." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen, "Afrika'da 600 milyon insan hala elektriğe erişemiyor. Bu durum kabul edilemez." dedi.

Afrika'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için küresel bir kampanya başlattıklarını vurgulayan von der Leyen, "Bugün Küresel Enerji Geçiş Forumu'nu başlatıyoruz. Brezilya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Güney Afrika, Kanada'ya ve daha birçok ülkeyi bir araya getiriyoruz." diye konuştu.

Von der Leyen, hedeflerinin, temiz enerji dönüşümünde ivmeyi sürdürmek, öncü projeleri hayata geçirmek ve daha fazla yatırımın önünü açmak olduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefonda görüştü
Erzurum merkezli araç kiralama dolandırıcılığı soruşturmasında 83 zanlı tutuklandı
Kırşehir'de hafızlık eğitimini tamamlayan 27 kız öğrenci icazet aldı
AK Parti'den, Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin Meclis Araştırması istemi
Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

AB'nin savunma yetkilisi, ABD ile süren Grönland tartışmasında Danimarka'ya destek verdi

AB'nin savunma yetkilisi, ABD ile süren Grönland tartışmasında Danimarka'ya destek verdi

AB temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak istiyor

Avrupa'daki tüketici dernekleri Meta'nın abonelik politikasını şikayet etti

Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir

Küresel finansal sistemdeki parçalanma 5,7 trilyon dolar kayba yol açabilir
Trump yönetiminde görev alan temsilciden, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine "kırmızı ışık"

Trump yönetiminde görev alan temsilciden, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebine "kırmızı ışık"
Rutte'den, muhtemel bir Ukrayna mağlubiyetinin NATO'ya trilyonlara mal olacağı uyarısı

Rutte'den, muhtemel bir Ukrayna mağlubiyetinin NATO'ya trilyonlara mal olacağı uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet