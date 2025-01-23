AB temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak istiyor
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dünya genelinde temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak ve bu alana daha fazla yatırım yapmak istediklerini söyledi.
Brüksel
Von der Leyen, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) "Temiz Enerji Dönüşümü" konulu panelde konuştu.
Dünyanın her zamankinden daha hızlı bir biçimde temiz enerjiye doğru ilerlediğini belirten von der Leyen, "Geçen yıl temiz enerjiye yapılan küresel harcama 2 trilyon dolara ulaşarak rekor kırdı." dedi.
Von der Leyen, yenilenebilir enerjiye yatırımın fosil yakıtlara yapılanın iki katından fazla olduğunu ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansında 2030'a kadar yenilenebilir enerjiyi üç katına ve enerji verimliliğini iki katına çıkarma taahhüdü verildiğini anımsatan von der Leyen, temiz enerjiye geçişin önemli olduğunu anlattı.
Von der Leyen, temiz enerjinin ekonomik bağımsızlığa ve rekabet gücüne katkı verdiğini ayrıca mali açıdan avantajlı olduğunu dile getirdi.
Temiz enerji alanında önemli sınamalar da olduğuna işaret eden von der Leyen, "Herkes bu küresel temiz enerji geçişinin bir parçası değil. Dünyanın en iyi güneş kaynaklarının yüzde 60'ına sahip olan Afrika kıtası şu anda küresel temiz enerji yatırımlarının yüzde 2'sinden daha azını alıyor." değerlendirmesini yaptı.
Von der Leyen, "Afrika'da 600 milyon insan hala elektriğe erişemiyor. Bu durum kabul edilemez." dedi.
Afrika'da yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırmak için küresel bir kampanya başlattıklarını vurgulayan von der Leyen, "Bugün Küresel Enerji Geçiş Forumu'nu başlatıyoruz. Brezilya, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri, Kenya, Güney Afrika, Kanada'ya ve daha birçok ülkeyi bir araya getiriyoruz." diye konuştu.
Von der Leyen, hedeflerinin, temiz enerji dönüşümünde ivmeyi sürdürmek, öncü projeleri hayata geçirmek ve daha fazla yatırımın önünü açmak olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.