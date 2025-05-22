Dolar
38.88
Euro
44.09
Altın
3,304.00
ETH/USDT
2,676.70
BTC/USDT
110,716.00
BIST 100
9,417.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocular, yeni hedefler peşinde

Gürcistan'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kupası'nda gümüş madalya kazanan milli judocular Ejder Toktay ve Hatice Vandemir, Avrupa ve dünya organizasyonlarındaki başarılarını olimpiyat dereceleriyle taçlandırmak istiyor.

Gökhan Yılmaz  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocular, yeni hedefler peşinde Fotoğraf: Murat Sulucak/AA

Zonguldak

Gürcistan'ın Gori kentinde, 10-11 Mayıs'ta 15 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Kupası'nda mücadele eden milli judoculardan 24 yaşındaki Ejder 73 kiloda ve 21 yaşındaki Hatice 78 kiloda gümüş madalya kazandı.

Avrupa şampiyonluğu, ⁠23 yaş altı Avrupa ikinciliği ve dünya şampiyonasında üçüncülüğü bulunan Ejder ile Avrupa kupalarında şampiyonluk, 2 kez ikincilik ve bir kez üçüncülük ile ⁠Avrupa Açık Turnuvası'nda birinciliği olan Hatice, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na katılıp ülkeye sevinç yaşatmayı hedefliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Bütün iyi sporcuları yenip finale çıktım"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencisi Ejder, AA muhabirine, katılımın yüksek ve başarılı sporcuların bulunduğu Gürcistan'daki turnuvanın zor geçtiğini ve istediği sonucu tam olarak alamadığını belirtti.

Ejder, güçlü rakipleri geçerek finale geldiğini aktararak, "Bütün iyi sporcuları yenip finale çıktım. Finaldeki aslında yenebileceğim bir rakipti. Finale çıkmanın rahatlığıyla maçı vermiş bulundum. Onun üzüntüsü oldu ama Avrupa ikinciliğiyle döndüğüm, ülkeme madalya getirdiğim için mutluyum." dedi.

Sezonun devam ettiğine değinen Ejder, "Milli takım, yurt dışı kamplarımız ve maçlarımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte maçlarımız olacak. İslam Oyunları, dünya şampiyonası gibi önemli organizasyonlarda yer alıyor bu yıl içerisinde." diye konuştu.

Ejder, bir yandan üniversite eğitimine devam ettiklerini, bu süreçte ikisini yürütmenin zor olsa da Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve hocalarının kolaylık sağladıklarını dile getirdi.

Yeni başarılar kazanmak istediğine dikkati çeken Ejder, "Her sporcunun hedefi olduğu gibi benim de hedefim olimpiyat şampiyonu olmak ama çok zor tabii, bunu herkes başaramıyor. Ülkeme olimpiyat şampiyonluğunu getirmeyi çok isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"Olimpiyat madalyası için elimizden geleni yapıyoruz"

Hatice Vandemir de zorlu bir turnuvanın ardından gümüş madalya kazanmanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ülkesini başarıyla temsil ettiğini düşündüğünü belirten Hatice, "Genellikle milli takım kamplarında oluyoruz. Boşluğumuz çok fazla olmuyor. Hedefimiz olimpiyat şampiyonu olmak. Ülkemize bu madalyayı kazandırabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu süreçte okul yönetimimiz de destekçimiz. Bu süreç zorlu ama inşallah dilediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Yapay zekada insan odaklı Türkiye modeliyle fark yaratan bir ülke olmayı hedefliyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail'in uyguladığı bu hudutsuz katliam, haykırılması gereken bir hakikattir
Bakan Göktaş: Aile de artık küresel bir gündem maddesi olmalıdır
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Şam'da resmi temaslarda bulunuyor
MSB: Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu

Benzer haberler

Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocular, yeni hedefler peşinde

Avrupa Kupası'ndan gümüşle dönen milli judocular, yeni hedefler peşinde

Trump'ın Avrupalı liderlere "Putin'in savaşı bitirmeye hazır olmadığını söylediği" iddiası

Avrupa Tüketici Birliği, hava yolu firmalarının bagaj ücretlerini AB'ye şikayet etti

AB tek pazarı canlandırmak istiyor

AB tek pazarı canlandırmak istiyor
Küresel piyasalar belirsizliklerin arasında yön arayışında

Küresel piyasalar belirsizliklerin arasında yön arayışında
AB tarımı kötü hava koşullarından yılda 28,3 milyar avro kaybediyor

AB tarımı kötü hava koşullarından yılda 28,3 milyar avro kaybediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet